Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

2 сентября Роскомнадзор на своем сайте объявил о блокировке шести VPN-сервисов — Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. По словам представителя ведомства, решение было принято из-за нарушения законодательства страны.

«Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду», —пояснил регулятор.

В ведомстве уточнили, что 27 из 64 компаний, которым VPN необходим для бесперебойной работы программного обеспечения и приложений, применяли в своей работе заблокированные сервисы для проведения 33 технологических процессов. Ранее эти отраслевые организации числились в «белом списке», однако по итогам проверок эти юрлица представили свыше 100 IP-адресов для их исключения из политики ограничения доступа.

17 июня агентством по аналогичной причине были заблокированы сервисы VyprVPN и OperaVPN. Сразу после данной операции Opera перестала поддерживать подобные сервисы в своих браузерах на всей российской территории.

VPN (Virtual Private Network) является технологической совокупностью, позволяющей обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Данные технологии часто используются для обхода блокировок интернет-ресурсов.