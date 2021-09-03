Путин без мобильного, Курилы без налогов

Безусловно, главным событием Восточного Экономического Форума, который состоялся на этой неделе во Владивостоке, стало пленарное заседание.

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Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в этом году оно прошло в очно-заочном формате. Так, Владимир Путин находился рядом с ведущим дискуссии Сергеем Брилевым, а президенты Монголии и Казахстана приняли участие по видеосвязи. Также свои видеообращения для пленарного заседания прислали лидеры Индии, КНР и Таиланда.

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Главной темой выступления президента стало развитие экономики Дальнего Востока и расширение возможностей для ведения бизнеса на Курильских островах. Также в своей речи президент упомянул важные для России экологические темы, в том числе вопрос регуляции выбросов парниковых газов. «Цель поставлена конкретная – к 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности, то есть сколько выбросов производится, столько и должно поглощаться», - подчеркнул президент.

Также в ходе дискуссии были затронуты и внешнеполитические вопросы, среди которых ситуация в Афганистане и русско-украинские отношения. Так, Путин подчеркнул, что рано или поздно отношения с Украиной будут нормализованы. «А лучше, если это произойдёт рано, и чем раньше, тем лучше», — резюмировал он.

Россия закрепляется на Курилах с помощью бизнеса

Началась дискуссия с непринужденной шутки Сергея Брилева о разнице между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, у которой время последних русско-немецких переговоров зазвонил телефон.

«Я сейчас приглядывался там, перед тем как мы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель, Владимир Владимирович. Ну, у вас точно мобильного при себе нет, так что во время мероприятия не зазвонит», — отметил Сергей Брилев.

В ответ Путин поблагодарил ведущего за наблюдательность и заметил, что не пользуется мобильным телефоном (не только на официальных встречах).

«Даже с питерских времён не осталось, там, 8-921… нет?», — переспросил ведущий.

«Нет», — повторил свой ответ президент.

Однако одной из самых важных новостей пленарного заседания стало не отсутствие телефона у лидера государства.

В своей речи президент поблагодарил руководителей регионов Дальнего Востока и отметил, что благодаря им в 2020 году в тридцатку лучших регионов национального рейтинга России по инвестиционному климату вошло четыре дальневосточных субъекта Федерации.

Путин акцентировал внимание на том, что для сохранения положительной динамики развития региона, необходимо постоянно расширять возможности и укреплять гарантии для ведения бизнеса. «Нам нужно создавать здесь, конечно, конкурентные условия для работы наших партнёров, а это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными», — подчеркнул президент.

В связи с этим на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов, объявил президент. Бизнес будет на 10 лет освобожден от уплаты ключевых налогов. Однако Путин подчеркнул, что заявленные преференции относятся не к любым компаниям, а только к тем, которые реально работают на островах. «Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6 процента также на 10 лет», — отметил он. Тем самым, на форуме президент с полной определенностью подтвердил и уточнил те сообщения по поводу экономического будущего Курильских островов, что ранее можно было услышать от членов кабинета министров.

Несмотря на то, что объявленными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные, но и иностранные инвесторы, прежде всего, они закрепляют позиции российского бизнеса на Курильских островах.

Японцев можно поздравить

Также, пользуясь случаем, президент поздравил Японию (для которой разговор о Курилах, естественно, был болезненным) с удачным проведением Олимпийских игр.

Тема Курильских островов и Японии (тем более 3 сентября, на следующий день после очередной годовщины окончания Второй Мировой войны) не могла все же не привести к вопросу мирного договора между нашими странами, который до сих пор не подписан.

«Я так понял, что в рамках этой новой таможенной свободы, экономической свободы японцы – это одни из иностранных участников. Но японцам всегда хочется больше. Они же не раз и не два увязывали принадлежность российских южных Курил с мирным договором», — заметил Сергей Брелев.

Но президент постарался сгладить эти противоречия, ответив, что отсутствие такого документа в наших отношениях – нонсенс. «Тем более, что и Россия, и Япония заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений», - подчеркнул Путин.