Ростуризм усилит контроль за звездностью отелей

Ростуризм намерен более жестко контролировать звездность российских отелей, рассказала «Ведомостям» руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума. Она отметила, что все недобросовестные организации будут лишены своих аккредитаций.

«Мы уже инициировали проверку организации, которая классифицировала отель, где я инкогнито переночевала в Анапе. Эта же компания оценивала многие гостиницы в Краснодаре», - рассказала Догузова.

В конце августа ведомство провело негласную проверку, в ходе которой сотрудники Ростуризма поселились в отелях Анапы разной категории звезд. Сама руководитель остановилась в отеле «Белый пляж».

Во время проживания, по ее рассказам, она оценила по чек-листу предоставляемые услуги. По словам Догузовой 35% критериев не соответствовали заявленному уровню классификации четыре звезды, сообщало агентство РИА «Новости».

По ее мнению, главной причиной из-за которой российские туристы зачастую сталкиваются с несоответствием цены и качества, является отсутствие в стране отелей, которые бы соответствовали современным требованиям. Также руководитель уверена, что необходимо создавать условия для инвесторов и развивать туристическую инфраструктуру.

В конце прошлого года Ростуризм получил от Минэкономразвития полномочия по ведению классификации гостиниц и нормативному-правовому регулированию в этой сфере. По мнению чиновников, инициатива поможет вывести с рынка недобросовестных игроков.

