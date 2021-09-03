Сахалин запланировал первые сделки по продаже углеродных единиц на 2022 год

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что первые сделки по продаже углеродных единиц регион планирует провести уже в следующем году. Информацией он поделился в интервью с РИА Новости.

«Первые сделки по продаже углеродных единиц мы собираемся делать уже в будущем году. У нас есть дорожная карта, и мы поставили перед собой амбициозную задачу», поделился руководитель. Он отметил, что не уверен, что области удастся уложиться «в этот амбициозный срок», но при этом есть понимание, что «если мы не хотим отстать от других стран мира, мы должны стараться это сделать в будущем году».

На рынке углеродных единиц у каждого предприятия будет своя квота которая рассчитывается исходя из оставляемого ими углеродного следа, добавил губернатор. Дополнительные квоты нужно будет покупать, а излишние можно продавать.

Ранее на форуме министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Камчатки было подписано трехстороннее соглашение, подразумевающее реализацию проектов комплексной жилой застройки.

