Сборы российских страховщиков рекордно выросли

Объем страховых взносов во втором квартале вырос на 38,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 434,4 млрд рублей. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков РФ» Центробанка.

«Страховые взносы достигли за этот период 434,4 млрд рублей и превысили как результат прошлого года, так и докоронавирусные уровни. Помимо низких значений 2020 года, когда действовало большинство ограничительных мер, такой динамике способствовало ускорение взносов по основным видам страхования», — сообщили в ЦБ.

Регулятор отметил, что увеличение объемов выданных ипотечных и потребительских кредитов привело к существенному росту страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней. Рост автокредитования и увеличение стоимости транспортных средств стали причиной роста на рынке автострахования, а повышенное внимания граждан и предприятий к здоровью стимулировали развитие медицинских услуг, предоставляемых страховщиками, как в рамках ДМС, так и в дополнение к программам страхования жизни. Во II квартале 2021 года объем взносов по ДМС вырос почти на четверть. Восстановление потребительской активности граждан также привело к ускорению рынка страхования прочего имущества физлиц.

При этом в ЦБ отметили, что по итогам первого полугодия прибыль российских страховщиков сократилась на 18,6% по сравнению с прошлым годом и составила 121,3 млрд рублей. Прибыль снизилась за счет сокращения результата от страховых операций, а также из-за уменьшения результата от инвестиционной деятельности.

Как сообщал Expert.ru, минимальная и максимальная стоимость страхового полиса ОСАГО определена ЦБ РФ. Страховые компании могут устанавливать собственные расценки, но в пределах фиксированного диапазона. Прежде, чем купить полис ОСАГО, следует воспользоваться калькулятором страхования и сравнить условия в разных компаниях. Каждый регион предполагает наличие отдельного коэффициента. Он определяется на основе вероятности попадания в ДТП. Чем больше риск, тем выше коэффициент. Самый высокий коэффициент установлен в Москве – 2,0. На территории области он опускается до 1,7. Для примера в Чеченской республике коэффициент равняется 0,6.

