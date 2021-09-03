США не будут помогать противникам талибов

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на вопрос о возможности помощи со стороны Вашингтона противникам движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) в Афганистане заявил, что миссия США в этой стране полностью завершена, сообщает ТАСС.

«Военная миссия США в Афганистане завершена», – сказал Кирби.

Что касается возможности наносить удары по группировке «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена), то представитель Пентагона подтвердил такую возможность. «Что мы будем делать, так это продолжим иметь возможность проводить дистанционные контртеррористические удары по мере необходимости для [устранения] угроз нашим интересам и угроз для территории США. И мы абсолютно точно будем делать это. Но это не то же самое, что говорить о том, что у нас продолжается военная миссия в Афганистане», – сказал Кирби.

31 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину (единственная провинция, которую не контролируют талибы), которую контролируют силы Фронта национального сопротивления.

23 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» направило своих боевиков к провинции Панджшер. Талибы заявили, что «местные власти отказались мирно передать контроль». По информации BBC, силы ополчения Панджшера насчитывают около 9 тысяч бойцов.

19 августа «Эксперт» сообщал, что руководитель военной группировки в Афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призывал Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами для борьбы с движением «Талибан».

«Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну. С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо Байдена], вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», – заявил Масуд.

Он добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа. «Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер – последний оплот свободы Афганистана. Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», – сказал Масуд.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.