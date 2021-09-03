Статус промышленного комплекса получили еще три предприятия Москвы - заммэра Ефимов

Институт авиационного моторостроения, завод по производству плавленых сыров и центр по изготовлению медицинской техники для ортопедии теперь смогут получать налоговые льготы. За последние пять лет эти предприятия вложили в развитие собственного производства порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы, присваивается столичным предприятиям с 2016 года. В этом году его получили еще три организации, где в общей сложности трудятся около 2,5 тысячи человек. Только за последние пять лет эти предприятия вложили в городскую промышленность порядка 5 миллиардов рублей. Благодаря новому статусу они смогут инвестировать в развитие производства дополнительные средства, сэкономленные на налогах», – рассказал вице-мэр.

Для промышленных комплексов, наряду с другими преференциями, действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль – 13,5% вместо 17%. Также на 80% снижены ставка земельного налога и арендная плата на землю, и на 50%– ставка налога на имущество.

Статус промышленного комплекса могут получитьстоличные обрабатывающие производства, а также предприятия, работающие в сфере научных исследований и разработок.

Помимо формальных требований – например, регистрации на территории Москвы в качестве налогоплательщика и отсутствие процедуры банкротства, есть также ряд имущественных и экономических. Среди них – плотность застройки, требования к минимальному размеру фонда оплаты труда, инвестиций за последние пять лет, средней заработной плате и другие. Статус присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.

«В список промышленных комплексов в этом году вошли Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), московский завод плавленых сыров «Карат» и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (ФГУП ЦИТО). Всего статус присвоен 61 предприятию, на них работают свыше 70 тысяч человек. А общий объем инвестиций за пять лет составил 34,3 миллиарда рублей», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.