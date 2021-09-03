Талибы разгромили противников в Панджшере, согласно блогу их лидера

Афганская провинция Панджшер захвачена движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), сообщает «РИА Новости». Об этом в Twittwer написал в представитель движения Билал Карими. Этот регион был единственным, не подконтрольным талибам.

«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент Фронта сопротивления Афганистана) и Ахмад Масуд (лидер сил Фронта сопротивления) бежали», – сообщил информагентству источник в штаб-квартире полиции в Кабуле.

31 августа «Эксперт» сообщал, что вижение «Талибан» с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, которую контролируют силы Фронта национального сопротивления.

23 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» направило своих боевиков к провинции Панджшер. Талибы заявили, что «местные власти отказались мирно передать контроль». По информации BBC, силы ополчения Панджшера насчитывают около 9 тысяч бойцов.

19 августа «Эксперт» сообщал, что руководитель военной группировки в Афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призывал Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами для борьбы с движением «Талибан».

«Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну. С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо Байдена], вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», – заявил Масуд.

Он добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа. «Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер – последний оплот свободы Афганистана. Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», – сказал Масуд.

15 августа «Талибан» объявил, что установил полный контроль над Афганистаном. Талибы заявили, что входят в Кабул для предотвращения грабежей после того, как его покинули правительственные войска.