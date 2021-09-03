В августе продажи «АвтоВАЗа» упали на 32%

АО «АвтоВАЗ» из-за корпоративного отпуска и простоев на фоне дефицита чипов снизило в августе продажи автомобилей Lada в России на 32,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 19 428 штук, сообщает «Интерфакс».

С учетом 215 автомобилей, выпущенных на мощностях бывшего СП с GM (АО «Лада Запад Тольятти») и реализованных в августе 2020 г., снижение составило 32,6%, что «АвтоВАЗ» отмечает в своем пресс-релизе.

Снижение стало максимальным с мая прошлого года, который был вторым месяцем масштабных антиковидных локдаунов и завершился для "АвтоВАЗа" с результатом продаж 15,58 тыс. шт. (-45,8% к маю 2019 г.) С августа прошлого года продажи «АвтоВАЗа» росли, особенно высокими темпами – во втором квартале текущего года, на «низкой базе» прошлого.

По итогам 8 месяцев 2021 г. компания реализовала в РФ 251,66 тыс. автомобилей (+30,8% к 2020 г. и +7,7% к докризисному 2019 г.).

19 августа «Эксперт» сообщал, что АвтоВАЗ с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch.

«АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели», – говорится в сообщении компании.

Три из пяти дней простоя предприятия будут считаться отпуском, перенесенным с декабря, а остальные два рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

Однако завод «Lada Ижевск», использующий для сборки моделей Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в штатном режиме. «Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам», — говорится в сообщении.

16 августа работники АвтоВАЗа с вышли из планового корпоративного отпуска, который начался 26 июля, но из-за дефицита электронных комплектующих, поставляемых компанией «Bosch Самара», концерн с 16 по 20 августа АвтоВАЗ приостановил выпуск моделей Lada Granta. Вместе с тем выпуск моделей Lada Niva производится в ограниченном количестве, а платформа B0, на которой выпускают автомобили Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero, на этой неделе работает только два дня (18 и 19 августа).