В Москве начали строить тоннель, который станет частью Северного дублера Кутузовского проспекта

Строительные работы над подземным тоннелем под Молодогвардейской улицей начались в рамках концессионного соглашения по созданию Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Сегодня в Москве развернуто активное строительство первой скоростной платной автодороги в рамках концессионного соглашения – Северного дублера Кутузовского проспекта. Инвестор возводит мост возле «Москва-сити», эстакаду в районе «Рабочего поселка», а также меняет теплотрассы на западе города. На днях строители приступили к возведению важнейшей части дороги – тоннеля на 56 километре внутренней стороны МКАД под Молодогвардейской улицей. Создание дублера – самая крупная концессия Москвы с частными инвестициями более 50 миллиардов рублей. Новой автодорогой москвичи смогут воспользоваться уже в 2023 году», – рассказал руководитель ведомства.

Тоннель строят открытым способом, его глубина достигнет 19 метров, а длина – 280 метров. Сейчас рабочие монтируют ограждение места строительства – специальный раскрепляющий пояс из шпунта. Так как дублер Кутузовского пройдет по застроенным территориям, тоннель, построенный вместо обычного наземного съезда, оставит свободной территорию у МКАД, не перегружая ландшафт видом дорог.

Создание Северного дублера Кутузовского проспекта улучшит транспортную ситуацию в Москве, в частности на западе. Он разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Москвичи, живущие в этих районах, смогут максимально быстро доехать по дублеру в центр – примерно за 10 минут. Новая дорога будет соединена с Северным обходом Одинцово – этот путь займет у автомобилистов не более 20 минут.

Дублер станет первой платной бессветофорной автодорогой внутри Москвы. Проект реализует АО «Новая концессионная компания», организатором финансирования выступает УК «Лидер», а инвесторами проекта – НПФ группы «ГАЗФОНД» и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.

«Невозможно переоценить значение Северного дублера Кутузовского проспекта для столицы, – отметил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев. – Новая автодорога поможет москвичам сэкономить время в пути на работу и домой. На западе Москвы уменьшится количество и протяженность пробок, а вместе с ними – сократится количество вредных выбросов в атмосферу. Ведь известно, что наибольший ущерб экологии приносят автомобили, простаивая в образовавшихся заторах».