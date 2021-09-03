В Панджшере заявили о победе над талибами

Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что бойцы окружили большую группу мятежников из движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), на северо-востоке долины Панджшер, сообщает «Интерфакс».

«Несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия того, чтобы сдаться», – сказал Назари в эфире ВВС.

Он также опроверг сообщения о том, что талибы установили контроль над провинцией Панджшер, призвав не верить «их пропаганде».

«Машина пропаганды "Талибана" продолжает публиковать одни и те же заявления о том, что Панджшер пал. Так уже было на прошлой неделе, но все это неправда. Все как раз наоборот: Фронт национального сопротивления вынудил их отступать», – сказал Назари.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Афганская провинция Панджшер захвачена движением «Талибан». Об этом в Twittwer написал в представитель движения Билал Карими. Этот регион был единственным, не подконтрольным талибам.

«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент Фронта сопротивления Афганистана) и Ахмад Масуд (лидер сил Фронта сопротивления) бежали», – сообщил информагентству источник в штаб-квартире полиции в Кабуле.

31 августа «Эксперт» сообщал, что вижение «Талибан» с двух направлений штурмовало Панджшерскую долину, которую контролируют силы Фронта национального сопротивления.

23 августа «Эксперт» сообщал, что движение «Талибан» направило своих боевиков к провинции Панджшер. Талибы заявили, что «местные власти отказались мирно передать контроль». По информации BBC, силы ополчения Панджшера насчитывают около 9 тысяч бойцов.

19 августа «Эксперт» сообщал, что руководитель военной группировки в Афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призывал Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами для борьбы с движением «Талибан».

«Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну. С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо Байдена], вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», – заявил Масуд.