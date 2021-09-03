В России разработан десантируемый грузовик с пулеметом

На седьмом Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» была впервые продемонстрирована модель бронированного автомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» (4Х4), версия АМН-Д, выполненная в виде многоцелевого грузовика, передает «РГ. Российское оружие». Машина создана в АО «Ремдизель», в материалах которого уточняется, что это транспортное средство предназначено для перевозки личного состава и различных грузов. Также при помощи грузовика можно совершать буксировку прицепов различного назначения. Предусмотрен монтаж различной техники и вооружения.

Вездеход снабжен бронированной кабиной, машину можно десантировать парашютным способом. Крыша грузовика защищена турелью, куда может быть установлено пулеметное вооружение, к примеру, 7,62-мм ПКМ, «Печенег» или 12,7-мм «Корд». Данная опция была добавлена по богатому опыту работы российских военных в различных горячих точках, добавляет разработчик.

Снаряженная масса броневика составляет 11000 кг, полная - 14000 кг. Грузоподъемность - 3000 кг. Длина - 5980 мм, ширина - 2540 мм, высота - 2400 мм. Дорожный просвет - 410 мм.

Машина снабжена двигателем в 350 л.с. и способна развивать скорость до 100 км/ч. Угол преодолеваемого подъема - не менее тридцати градусов. Максимальная глубина преодолеваемого брода - 1,75 метра.

Издание сообщает, что из новинок на форуме «Армия – 2021» был представлен вариант «Тайфуна», который разработан для подразделений специального назначения.