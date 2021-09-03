В Великобритании пустеют полки магазинов из-за нехватки водителей грузовиков

В Великобритании не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, в результате чего несколько недель полки многих магазинов остаются пустыми, сообщает Euronews. А недостаток водителей, в свою очередь, был вызван выходом Британии из Евросоюза. Около 20 тысяч дальнобойщиков были вынуждены покинуть остров после брексита, а новых иностранцев невозможно нанять из-за изменившихся правил.

«Одна из главных проблем – нехватка водителей грузовиков. А кроме того — бюрократия и бумагомарание. Необходимо скорее адаптировать законы и всё с ним связанное. Все эти проблемы вместе привели к тому, что полки опустели», – приводит телеканал слова управляющий магазина Мэтта Харгривза.

«Современные цепочки снабжения это очень сложные структуры, в которых огромное количество движущихся частей. Если какой-то элемент этой системы не работает как надо — не говоря уже о том, когда проблемы сразу в нескольких местах — появляется нехватка товаров, и сейчас это и происходит. И так, видимо, будет ещё долго: это ковид, это "брексит"», – говорит Дэвид Хениг из Европейского центра политэкономии.

Сегодня зарплата некоторых водителей выросла на сотни фунтов в день. Но небольшие компании, которым приходится конкурировать с гигантскими супермаркетами, просто не могут себе позволить такие траты.

Власти обещали даже привлечь военных шофёров. Но логисты требуют от Лондона во-первых значительно упростить выдачу рабочих разрешений иностранцам, а во-вторых финансировать и ускорить обучение молодых британских водителей: десятки тысяч экзаменов на права за последние полтора года пришлось отменить из-за пандемии.