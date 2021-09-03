Во Владивостоке открылся фестиваль “Русское зарубежье: города и лица”

Именно с историй выдающихся представителей русского зарубежья 20-30-х годов XX века, рассказанных знаменитым фотохудожником Петром Шумовым и стартовал как сам фестиваль, так и культурная программа Восточного экономического форума.

На набережной Цесаревича собраны как узнаваемые и почти канонические образы Марины Цветаевой, Марка Шагала и Тэффи, так и редкие карточки писателя и мыслителя Ивана Шмелева, примы-балерины Ольги Спесивцевой и других. Жизнеописания всех героев сопровождают портреты через QR-коды, ведущие на сайт фестиваля. Кстати, сам Петр Шумов также известен как официальный фотограф легендарного скульптора Огюста Родена.

“Владивосток не случайно стал городом открытия фестиваля: его значение в истории нашей страны огромно. В период Гражданской войны этот город стал важнейшим транзитным пунктом эмиграции, точкой исхода значительной части выдающихся граждан Российской империи, затем поселившихся в Китае, Японии, США, Индонезии”, - заявила на открытии организатор события Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

Фонд был создан совсем недавно при поддержке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и при участии московского Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. В связи с ограничениями пандемии, фестиваль стал фактически первым массовым событием новой общественной организации. Однако, кропотливая работа по сохранению памяти и наследия ведется каждый день.

“Уезжали не только великие люди, чьи лица смотрят на нас с портретов сегодня. Покидали свою родину простые люди, служащие, военные, рабочие и это тоже наши с вами соотечественники. У них тоже были сложные судьбы, кто-то их их потомков вернулся, многие живут за рубежом. Поддерживать связь с ними, искать и сохранять архивы и память, возвращать наиболее ценные артефакты и Россию - важнейшая цель нашего фонда”, - рассказала Елена Чернышкова.

С приветственным словом к гостям выставки обратился и Виктор Шалай, директор Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (генеральный партнер фестиваля в городе).

“У нас с фондом есть один общий аспект - этический. Есть люди, наши соотечественники, которыми гордятся во всем мире, но о которых мы, россияне, так мало знаем. Есть аспект символический. Случилась трагедия между людьми одной страны. Но нужно мириться, примиряться, узнавать об этих людях. Уже сегодня, 3 сентября” наш историк Роман Авилов расскажет о создателях Владивостокской крепости в истории русского зарубежья. А также мы презентуем книгу Петра Унтербергера, сына военного губернатора Приморья до революции. И отец, и сын много сделали для защиты Владивостока», - рассказал Виктор Шалай.

Всего же в городе пройдет более 10 самых разных событий, при этом часть программы будет доступна в течение всей осени. Все мероприятия будут открытыми для посещения и бесплатными. Горожан также ждет вечер памяти начальника штаба легендарной владивостокской крепости генерала Алексея Павловича Будберга, интереснейший лекторий, героями которого станут поэтесса Ларисса Андерсен и семья Янковских. Пройдет уличный показ документального фильма о звезде мирового кинематографа Юле Бриннере и спектакль об эстрадном кумире первой половины XX века Александре Вертинском. Кроме того, во время фестиваля откроется выставка, посвященная артисту балета Рудольфу Нурееву. Подробная программа фестиваля ниже.

Далее фестиваль отправится в Омск (24-27 сентября), Пермь (29 октября - 1 ноября), Екатеринбург (14-18 октября) и Севастополь (12-15 ноября). Следить за анонсами можно на официальном сайте https://fnrz.ru/festival

Фото с открытия фотовыставки Петра Шумова доступны по ссылке

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ “РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ: ГОРОДА И ЛИЦА” ВО ВЛАДИВОСТОКЕ