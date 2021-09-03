Во Владивостоке открылся фестиваль “Русское зарубежье: города и лица”

Именно с историй выдающихся представителей русского зарубежья 20-30-х годов XX века, рассказанных знаменитым фотохудожником Петром Шумовым и стартовал как сам фестиваль, так и культурная программа Восточного экономического форума.
На набережной Цесаревича собраны как узнаваемые и почти канонические образы Марины Цветаевой, Марка Шагала и Тэффи, так и редкие карточки писателя и мыслителя Ивана Шмелева, примы-балерины Ольги Спесивцевой и других. Жизнеописания всех героев сопровождают портреты через QR-коды, ведущие на сайт фестиваля. Кстати, сам Петр Шумов также известен как официальный фотограф легендарного скульптора Огюста Родена.
“Владивосток не случайно стал городом открытия фестиваля: его значение в истории нашей страны огромно. В период Гражданской войны этот город стал важнейшим транзитным пунктом эмиграции, точкой исхода значительной части выдающихся граждан Российской империи, затем поселившихся в Китае, Японии, США, Индонезии”, - заявила на открытии организатор события Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.
Фонд был создан совсем недавно при поддержке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и при участии московского Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. В связи с ограничениями пандемии, фестиваль стал фактически первым массовым событием новой общественной организации. Однако, кропотливая работа по сохранению памяти и наследия ведется каждый день.
“Уезжали не только великие люди, чьи лица смотрят на нас с портретов сегодня. Покидали свою родину простые люди, служащие, военные, рабочие и это тоже наши с вами соотечественники. У них тоже были сложные судьбы, кто-то их их потомков вернулся, многие живут за рубежом. Поддерживать связь с ними, искать и сохранять архивы и память, возвращать наиболее ценные артефакты и Россию - важнейшая цель нашего фонда”, - рассказала Елена Чернышкова.
С приветственным словом к гостям выставки обратился и Виктор Шалай, директор Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (генеральный партнер фестиваля в городе).
“У нас с фондом есть один общий аспект - этический. Есть люди, наши соотечественники, которыми гордятся во всем мире, но о которых мы, россияне, так мало знаем. Есть аспект символический. Случилась трагедия между людьми одной страны. Но нужно мириться, примиряться, узнавать об этих людях. Уже сегодня, 3 сентября” наш историк Роман Авилов расскажет о создателях Владивостокской крепости в истории русского зарубежья. А также мы презентуем книгу Петра Унтербергера, сына военного губернатора Приморья до революции. И отец, и сын много сделали для защиты Владивостока», - рассказал Виктор Шалай.
Всего же в городе пройдет более 10 самых разных событий, при этом часть программы будет доступна в течение всей осени. Все мероприятия будут открытыми для посещения и бесплатными. Горожан также ждет вечер памяти начальника штаба легендарной владивостокской крепости генерала Алексея Павловича Будберга, интереснейший лекторий, героями которого станут поэтесса Ларисса Андерсен и семья Янковских. Пройдет уличный показ документального фильма о звезде мирового кинематографа Юле Бриннере и спектакль об эстрадном кумире первой половины XX века Александре Вертинском. Кроме того, во время фестиваля откроется выставка, посвященная артисту балета Рудольфу Нурееву. Подробная программа фестиваля ниже.
Далее фестиваль отправится в Омск (24-27 сентября), Пермь (29 октября - 1 ноября), Екатеринбург (14-18 октября) и Севастополь (12-15 ноября). Следить за анонсами можно на официальном сайте https://fnrz.ru/festival
Фото с открытия фотовыставки Петра Шумова доступны по ссылке
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ “РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ: ГОРОДА И ЛИЦА” ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
|
Дата
|
Мероприятие
|
Описание
|
3 сентября (пятница)
|
Открытый лекторий
Лекция «Создатели Владивостокской крепости в истории русского зарубежья»
Владивосток, Музей Города (ул. Петра Великого, 6)
17:00-18:00
|
Многим инженерам-строителям и офицерам Владивостокского крепостного гарнизона пришлось в 1918-1922 гг. покинуть родину. Лекция посвящается вкладу этих людей в обеспечение обороноспособности региона и о тому, как сложилась их жизнь вне России.
Лекцию читает Авилов Роман Сергеевич., кандидат ист. наук, старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы Музея-заповедника Владивостокская крепость
|
3 сентября (пятница)
|
Презентация книги воспоминаний инженера Владивостокской крепости Петра Павловича Унтербергера (перевод с немецкого языка)
Время проведения
18:00-19:00
Место проведения
Музей Города
(ул. Петра Великого, 6)
|
Книга П.П. Унтербергера «Между двух стульев. Наблюдения, мысли и воспоминания» перевод с немецкого. – Владивосток, 2021
Книга представляет собой первую часть воспоминаний Петра Павловича Унтербергера, военного инженера, полковника русской армии, французского майора и поданного Пруссии. Автор был сыном инженер-генерала Павла Федоровича Унтербергера, служившего Дальнем Востоке. Автор рассказывает о детских годах, прошедших в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке, о поездках к немецким родственникам в Прибалтику через всю Россию. Особую ценность представляют детские впечатления, касающиеся жизни во Владивостоке в 1890-1895 гг., включая визит Наследника Цесаревича Николая Александровича по Владивосток. Описывается обучение в гимназиях Владивостока, Нижнего Новгорода, Дерпта и Царского Села, Николаевском инженерном училище, служба в Лейб-гвардии Саперном батальоне и учеба в Николаевской инженерной академии в Санкт-Петербурге, сформировавшие высококлассного специалиста-инженера, всесторонне подготовленного к главному делу своей жизни-проектированию и строительству Форта № 2 Владивостокской крепости.
Ведут презентацию авторы
Калинин В.И.
Корнилова Л.Е.
Авилов Р.С.
|
4 сентября (суббота)
|
Лекция «Семейная летопись Янковских в собрании музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева»
Время проведения:
14:00-15:30
Место проведения:
Музей Города
(ул. Петра Великого, 6)
|
Речь пойдет об одной из самых известных семей в дореволюционной истории региона, о вкладе нескольких поколений Янковских в развитие Приморья, о жизни на Востоке, а также - о том, как формировалась коллекция, ставшая самым крупным собранием фонда русского зарубежья в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.
Лекцию читает Петрук Анжелика Витальевна, заместитель директора по научной работе Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева
|
4 сентября (суббота)
|
Открытие выставки «Рудольф Нуреев. Жизнь и легенды»
Время проведения:
18:00-19:00
Место проведения:
Главное здание Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20)
|
Организатор выставки – Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева
Экспозиция основана на артефактах, принадлежавших Рудольфу Нурееву, хранящихся ныне в музее Башкирского государственного театра оперы и балета.
Рудольф Нуреев (1938 СССР – 1993, Леваллуа-Перре, Франция) - советский, британский и французский артист балета и балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. В 1961 году после окончания гастролей труппы в Париже попросил политического убежища, став одним из самых известных «невозвращенцев» в СССР.
В программе: выступление Главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского Эльдара Алиева, в 1979–1992 годах ведущего солиста Кировского (Мариинского) театра, который был знаком и дружил с Рудольфом Нуреевым.
|
4 сентября, суббота
|
Моноспектакль Андрея Межулиса «Вертинский на все времена»
Время проведения:
19:00-21:00
Место проведения:
Пушкинский театр ДВФУ Владивосток, Пушкинская ул., 27
|
Андрей Валентинович Межулис – актер театра имени Моссовета, заслуженный артист России, хорошо известен российскому зрителю по многочисленным работам в театре и кино, но мало кто знаком с его концертными программами. Одна из таких программ - моноспектакль «Вертинский на все времена» – посвящена легендарному королю эстрады первой половины ХХ века, поэту, композитору, певцу, актёру театра и кино — Александру Николаевичу Вертинскому. Полная тяжелейших испытаний история России с конца ХIХ до середины ХХ века раскрывается на основе воспоминаний, писем и, конечно же, песен Вертинского. Утонченная ироничность слов и завораживающая магия музыки великого мастера позволит зрителям совершить неповторимое путешествие в пространстве и времени, окунуться в магию текстов поэтов Серебряного века и эстрады 20-30-х годов.
|
Показ документального фильма киностудии «Русский Путь»
«Юл Бринер: душа бродяги»
Время проведения:
20:00-21:30
Сквер у дома Бринеров (ул. Алеутская, 15В)
|
Рок, сын знаменитого американского актера Юла Бриннера, едет в маленькую швейцарскую деревушку, откуда ведет начало его род. Он собирается принять участие в церемонии переименования площади, которая отныне будет называться в честь Юла Бриннера. По дороге сын вспоминает проведенные с отцом годы. Мало кто знает, что актер, сыгравший главную роль в одном из самых популярных вестернов "Великолепная семерка", родился в России...
Продолжительность фильма: 41 мин.
В показе принимает участие продюсер фильма, ген. директор Студии социального кино ООО «Вифсаида» Филипп Владимирович Кудряшов.
|
5 сентября (воскресенье)
|
1. Лекция «Ларисса Андерсен: мифы и судьба»
Время проведения:
14:00-15:30
Место проведения:
Музей Города
(ул. Петра Великого, 6)
|
Читает:
Калиберова Т.Н.
Журналист, лауреат премии Правительства РФ среди печатных СМИ (2005), главный редактор газеты «Утро Востока», составитель книг «Одна. на мосту» Лариссы Андерсен, «Путь русского офицера. Записки из германского плена (1914-1918)» Николая Адерсона.
|
2. Вечер памяти начальника штаба Владивостокской крепости генерала А.П. Будберга
«Владивосток - Сан-Франциско: генерал А.П. Будберг - воин, изгнанник, писатель»
Время проведения:
16:00-18:30
Место проведения:
Владивостокская крепость
Форт Поспелова
(о. Русский)
|
Вечер, посвященный барону Алексею Павловичу фон Будбергу (1869–1945, Сан-Франциско) – русскому военному деятелю, генерал-лейтенанту, управляющему военным министерством в правительстве А.В. Колчака, с 1905 г. начальнику штаба Владивостокской крепости.
В программе:
Автор-ведущий – заместитель директора Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, историк эмиграции, член Союза писателей Игорь Домнин
«Военный альбом генерала А.П. Будберга. Материалы к биографии. Воспоминания о войне. 1914–1917 / Сост. И.В.Домнин». Издательство: «Книжница». М., 2014
В издание включены уникальные фотоматериалы и статьи, отражающие жизненный путь известного военачальника и военного писателя Генерального штаба генерал-лейтенанта барона А.П. Будберга. Также печатаются его воспоминания о Первой мировой войне, написанные в эмиграции. Большая часть материалов — из фондов Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, и публикуется впервые. В основу раздела «Фотоальбом» положена коллекция фронтовых снимков генерала. Его мемуары отличаются точностью деталей боевой действительности, живостью, многоцветием описания военных будней, откровенностью, глубиной суждений, выводов и профессиональных оценок.