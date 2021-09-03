Европейская армия начнется с 5 тысяч «штыков»

Министры обороны стран Евросоюза встретились в Словении, которая сейчас председательствует в ЕС на ротационной основе. Переговоры прошли за закрытыми дверями, но речь на них, как пишет Bloomberg, шла об усилении военной мощи Европы. В частности — о создании европейских сил быстрого реагирования (СБР) численностью порядка 5 тысяч человек. Поводом к созданию СБР объединенной Европы стал сумбурный, мягко говоря, вывод американского контингента из Афганистана. Главные европейские военные — в отличие от президента Байдена, считающего операцию образцовой — неоднократно характеризовали ее на состоявшемся совещании как «фиаско» и «паническое бегство».

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Европейские правительства шокированы поспешностью, с которой американцы покинули Афганистан, и последовавшими хаосом и кровопролитием во время эвакуации из Кабула. События в афганской столице во второй половине августа еще больше укрепили европейских лидеров в необходимости стратегической автономии их союза — в том числе и в военной области. Главным препятствием на пути к этому, как полагают в Брюсселе и в столицах европейских стран, выступает необходимость поиска золотой середины между стремлением иметь собственную армию и обязательствами, которые брали на себя члены ЕС, вступая в НАТО.

И все же министры обороны стран ЕС поддержали инициативу еврокомиссара Жозепа Борреля, отвечающего в Еврокомиссии за внешнюю политику, призвавшего к созданию европейских сил быстрого реагирования численностью приблизительно 5 тысяч человек, целью которых будет быстрая и эффективная переброска в кризисные районы.

«Афганистан показал, что недостатки в нашей стратегической автономии имеют большую цену, - заявил Жозеп Боррель репортерам после совещания. — Единственный путь — объединить наши силы и укрепить нашу способность и волю действовать. Это означает создание новых средств типа сил быстрого реагирования».

Европейские лидеры и чиновники неоднократно вели переговоры о создании объединенной армии и хорошо понимают, что это связано с немалыми трудностями. События последних дней в Афганистане «разбудили» Европу, но, по словам анонимного еврочиновника, которого цитирует Bloomberg, говорить о практических шагах пока рано: необходимо обсудить еще множество деталей.

Обращает на себя внимание то, что члены ЕС сейчас рассматривают возможность перехода от единодушного голосования по важным вопросам к принятию решений простым большинством. Это позволит преодолеть существующие сегодня бюрократические преграды и ускорить принятие важных решений. Особенно значимым такой переход может стать именно в контексте обсуждений создания сил быстрого реагирования и других вопросов, связанных с европейскими вооруженными силами.

«У нас у всех есть армии, — сказал Боррель, — и у нас есть ресурсы. Проблема в координации наших усилий и воли для мобилизации этих ресурсов».

Министры обороны членов ЕС также обсудили, как строить отношения с движением «Талибан» (запрещено в России).

Германия и Франция накануне встречи военных министров обнародовали на встрече послов стран — членов Евросоюза пять условий, которые могут быть положены в основу создания отношений с талибами. Талибы не должны препятствовать отъезду всех желающих из Афганистана. Они должны порвать все связи с террористическими организациями, включая «Аль-Каиду». Талибан должен разрешить беспрепятственную доставку в страну гуманитарной помощи и обязан соблюдать права человека — в первую очередь женщин. И наконец, талибы должны создать правительство, в которое войдут представители всех политических сил.