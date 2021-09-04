Эксперт рассказал, сколько нефти приходится на каждого жителя РФ

Среднестатистический россиянин за год опосредованно потребляет порядка 900 кг нефти. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

«Один россиянин опосредованно потребил в прошлом году около 840 килограммов нефти. За год этот показатель упал примерно на 11% — в 2019 году на одного жителя России приходилось примерно 940 килограммов», — рассказал Колобанов.

По его словам, в России в прошлом году было переработано 270 млн тонн нефти и конденсата. На внутренний рынок ушло около 123 млн тонн продуктов их переработки.

Главными нефтепродуктами в России специалист назвал все виды моторного топлива: бензин, дизтопливо и авиакеросин. На втором месте по использованию нефти находится дорожно-строительная отрасль, поскольку асфальт – это тяжелый остаток перегонки нефти.

Кроме того, большинство товаров народного потребления в той или иной степени содержат нефть в качестве исходного сырья. Так, например, пластмассовые изделия почти на 100% сделаны из нефти, в лаке для мебели нефть тоже содержится, но уже в меньшем объеме. Краски и растворители, сырье для тонкой и специальной химии, производства лекарств и пищевых добавок – в основе всего этого тоже лежит нефть.

Колобанов считает не таким уж большим преувеличением известное утверждение, будто бы четыре предмета из пяти, которые окружают современного человека в любой момент времени, созданы благодаря нефтехимии.

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