Financial Times: зерно становится для России новой нефтью

За последний год сельскохозяйственный экспорт РФ вырос более чем втрое и превысил $30 млрд. Важнейшая его часть — зерно, которое становится для Кремля новой нефтью — товаром, с чьей помощью некоторые страны можно держать в зависимости, а перед другими распахивать двери, пишет английская газета Financial Times.

Издание сообщает, что с приходом к власти Владимира Путина в России была поставлена задача гарантировать 80-95-процентную самообеспеченность ключевыми товарами и зерном. И она успешно выполняется, сейчас Россия практически самодостаточна во всем — от зерна до сыра.

«Величайшая по площади страна мира превратилась в главного экспортера пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году», — говорится в публикации.

На фоне санкций российское зерно превратилось в бесценный источник иностранной валюты и теперь Россия «медленно продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость».

В статье Financial Times подчеркивается, что сейчас Россия занимает пятую часть мирового рынка пшеницы, обеспечивает треть импорта на Ближний Восток и в Африку, и 10% импорта в Азию.

Издание сообщает, что для американских производителей зерна 2019 год стал одним из худших из-за низкой рентабельности и торговой битвы с Китаем. Из-за лесных пожаров в Австралии экспорт пшеницы в этом году может упасть на 17%. В России же даже изменение климата открывает новые рубежи для сельского хозяйства, и таяние вечной мерзлоты на севере вполне может компенсировать засухи на юге страны, пишет FT.

Ранее Expert.ru сообщал, что Минсельхоз планирует возобновить закупки зерна в интервенционный фонд с 2022 года. Запасы прогнозируется нарастить до трех миллионов тонн, то есть двух-трех месячных потребностей переработчиков. В последний раз закупочные интервенции на зерно применяли в 2016 году, начиная с этого периода Минсельхоз только продавал зерно. В настоящее время объем запасов зерновых в Госфонде оценивается в 200 тысяч тонн.

