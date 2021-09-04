Финансист разъяснила новый порядок оформления доплат к пенсиям

С 2022 года социальные доплаты, увеличивающие пенсию до минимального прожиточного минимума, неработающим пенсионерам будут начисляться автоматически. В беззаявительном порядке будет оформляться и ряд других доплат, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Автоматически пенсии и социальные доплаты к ним будут начисляться также безработным гражданам за два года до наступления пенсионного возраста, если они официально не могут трудоустроиться, а также гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста», — рассказала Финогенова.

Также автоматически будут оформляться и доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет более 30 лет.

Кроме того, со следующего года россияне, прожившие в сельской местности не менее 30 лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате. Причем, по словам эксперта, их будут выплачивать без обязательного условия проживания получателя в сельской местности, как это практиковалось раньше. Факт проживания на селе будет важен только на момент назначения пенсии, позже, в случае переезда, доплата останется. Пенсионерам, которым в связи с переездом уже была прекращена выплата надбавки, с 2022 года ее восстановят.

Финогенова также отметила, что есть большая вероятность принятия в ближайшее время поправок в пенсионное законодательство, касающихся пенсий северян. Чтобы они массово не уезжали из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, может быть введен суммарный районный коэффициент, повышающий размер фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии.

Ранее Expert.ru писал, что Росстат зафиксировал в России снижение средней ежемесячной пенсий за полгода в реальном выражении. За июнь пенсии снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведомство уточнило, что к снижению выплат привела высокая инфляция. Средняя пенсия в июне текущего года в номинальном выражении составила 15822 руб., прибавив 5,6% по сравнению с июнем 2020 г.

