Космонавты не смогли подключить Ethernet кабель к модулю «Наука»

Российским космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву не удалось подключить к модулю «Наука» Ethernet кабель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

«Новицкий и Дубров сворачивают активность и готовятся вернуться в "Поиск", они перенесут подключение кабеля Ethernet к модулю "Наука" на следующий выход в космос», – сказал диктор NASA в ходе трансляции, которую ведет агентство.

Ранее представитель ЦУП сообщил, что космонавты не успеют выполнить часть задач, в частности установить ряд поручней. Запланированная продолжительность текущего выхода в открытый космос – семь часов. За это время Дубров и космонавт Олег Новицкий должны подключить кабели электроснабжения, смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к модулю «Наука».

Следующий выход запланирован на 9 сентября. Изначально выходы должны были состояться 2 и 8 сентября, но были отложены на сутки по просьбе партнеров по станции. Как сообщалось ранее, всего для интеграции модуля понадобится девять выходов в космос. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле «Рассвет».

29 июля «Эксперт» сообщал, что оссийские космонавты сообщили наземным службам о том, что двигатели пристыковавшегося к Международной космической станции несколько часов назад многоцелевого лабораторного модуля «Наука» незапланированно включились. Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей модуля «Наука», пришлось включить двигатели служебного модуля «Звезда», а также двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». Позднее двигатели «Науки» удалось отключить.

«Роскосмос» объяснил незапланированное включение двигателей модуля «Наука» «работами с остатками топлива».