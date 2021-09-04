Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень профессий и специальностей среднего профобразования, необходимых для экономического развития страны. В перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий в области робототехники, логистики, соцсферы, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма и сферы обслуживания, сообщается на сайте кабмина.

В пресс-службе правительства уточнили, что в перечень, в частности, добавили специальности «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», а также профессии «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ».

Студенты, обучающиеся по этим профессиям и специальностям могут претендовать на правительственные стипендии, которые назначаются ежегодно за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Размер ежемесячной стипендии — до 4 тыс. рублей. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год. В правительстве полагают, что это поможет поддержать талантливую молодежь и повысит престиж специальностей среднего профобразования.

Ранее Expert.ru писал, что самой востребованной профессией в 2021 году стала специальность врача телемедицины. Спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз. Для такого специалиста предлагается средний доход в 130 тысяч рублей. Кроме того, стабильно востребованным остаются относительно «молодые» профессии такие, как пилот дронов с окладом от 50 тысяч рублей, эксперт по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженер 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнер виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

