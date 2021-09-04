Преимущества умных переговорных комнат

Одна из составляющих этого процесса – появление высокоинтеллектуальных умных переговорных комнат от системного интегратора CTI, сочетающих в себе интернет вещей и технологии совместной трудовой деятельности.

Практический эффект от внедрения умных переговорных комнат

Использование встроенного ИИ в умных переговорных комнатах обеспечивает возможность решения следующих задач:

управление компьютерами и мультимедийным оборудованием;

регулирование микроклиматических условий и источников искусственного света;

подключение удаленных участников;

заказ кофе и чая без звонков секретарям;

протоколирование итогов совещания.

Благодаря появлению современных высокотехнологичных переговорных комнат была обеспечена возможность максимально эффективной организации офисного рабочего пространства и повышения производительности труда персонала. В переговорных комнатах можно настраивать голосовое управление при помощи «Яндекс.Алисы» и умной колонки, а также пользоваться инструментами анализа речи и видео.

Умные комнаты как основной элемент цифрового преобразования офисного пространства

При взаимодействии с заказчиком опытные специалисты первым делом предоставляют ему содержательную консультацию. Цены на планируемую работу устанавливаются после предварительного изучения особенностей объекта. Благодаря применению интерактивных технологий обеспечиваются высокая результативность совместной трудовой деятельности, безукоризненное функционирование видеоконференцсвязи, установление связей между удаленными филиалами. Благодаря этому принятие важных решений руководителями компаний существенно упростилось. Основные преимущества использования умных переговорных комнат таковы:

оперативное подключение новых участников;

создание совместных заметок при помощи интерактивных дисплеев;

применение новейшего ПО для проведения видеоконференций;

поддержка всех наиболее распространенных ОС.

Адаптация умных переговорных комнат к бизнес-процессам в фирме создает максимально благоприятные условия для внесения полезного вклада каждым сотрудником на благо общего дела и достижения выдающихся результатов в развитии бизнеса.