Путин проверил строительство второй очереди космодрома Восточный

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный. Сначала он осмотрел космодром из вертолета, затем посетил командный пункт и строительную площадку стартового комплекса для ракет тяжелого класса «Ангара». Глава Роскосмоса Дмитрии Рогозин представил ему также макет ядерного буксира, который планируется запустить в космос в 2030 году, сообщает ТАСС.

Как доложил главе государства Дмитрий Рогозин, строительные работы на объектах космодрома завершатся в 2022 году, после чего к работе приступят технологи и начнутся испытания всех систем Восточного.

Путин ознакомился с макетами нескольких модификаций ракеты-носителя «Ангара», макетом космического корабля «Орел», а также макетом ядерного буксира «Зевс», который будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.

«Космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться [в космосе] вместо химических двигателей, как межпланетный буксир. Мы к 2030 году отсюда же — у нас будет создана вся инфраструктура — будем выводить его на высоту не менее 800 км. Это самая безопасная высота для включения ядерного реактора», — пояснил президенту Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса показал Путину макет уже действующей первой очереди космодрома и пригласил его на пуск. В этом году, по его словам, с Восточного уже проведено пять пусков, шестой планируется 14 октября.

Восточный – первый российский гражданский космодром, указ о его создании был подписан в 2007 году. Строительные работы ведутся в две очереди, в рамках первой был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5», а также сопутствующей инфраструктуры. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.

Ранее Expert.ru писал, что в ходе строительства второй очереди космодрома Восточный вскрылись новые факты мошенничества и злоупотреблений. Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела по статье 159 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По версии следствия, при строительстве универсального стартового комплекса для ракет «Ангара» с октября 2018 года и по май 2019-го руководители «Поволжского строительного предприятия» (ПСП) представили в Управление федерального казначейства Татарии заведомо ложные сведения об оплате по договорам аренды специальной техники с компанией «Трио-ВИС». Но договоры аренды, по данным СКР, не исполнялись. Более того, сами документы оказались подложными.

