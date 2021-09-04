ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету, сообщает ТАСС.

«Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики», – сказал он.

По словам контр-адмирала, «дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета».

20 августа «Эксперт» сообщал, что Сирия отразила ракетную атаку со стороны Израиля на столицу страны Дамаск и его пригороды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство SANA. В сообщении говорится, что Израиль «осуществил воздушную агрессию, выпустив ракеты со стороны юго-восточного Бейрута» в Ливане, целями были окрестности городов Дамаск и Хомс.

«Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет», – заявил военный источник агентства. По его словам, средства ПВО «сбили большинство из них, результаты ударов в настоящее время проверяются.

Министр обороны Ливана Зейна Акар осудила нападение, заявив, что израильские ВВС «грубо нарушили воздушное пространство Ливана на малой высоте, вызвав состояние паники у населения». По ее словам, вторжение израильских самолетов в воздушное пространство страны явилось нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН по урегулированию ливанской войны 2006 года. Она сообщила, что направила жалобу в Организацию Объединенных Наций, в которой призвала ООН удержать Израиль от нанесения авиаударов по Сирии с использованием воздушного пространства Ливана.