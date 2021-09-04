Сгоревший якутский лес переработают корейцы

В ходе Восточного экономического форума власти Якутии получили предложение от южнокорейских компаний по переработке сгоревшего леса в пеллеты. Глава Якутии Айсен Николаев счел это предложение хорошим с точки зрения восстановления лесов и занятости местного населения, передает ТАСС.

«Корейцы сделали нам ряд предложений. Они предложили нам рассмотреть возможность, чтобы южнокорейские компании в районах, где сгорел лес, который сейчас уже свалился, могли бы его перерабатывать на пеллеты, которые бы использовало и местное население, и могли бы рассмотреть возможность экспорта», — сообщил Николаев.

Всего за лесопожарный сезон этого года в Якутии было потушено более 500 крупных лесных пожаров.

Ранее Expert.ru писал, что президент Владимир Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в РФ в этом году. По его словам, это говорит о том, насколько важно «глубоко, системно и на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой».

При борьбе с лесными пожарами Путин призвал максимально сохранить лесные богатства и животный мир. Он поручил организовать работу по спасению диких животных и потребовал при необходимости безотлагательно отправить местных жителей из зон стихийных бедствий в безопасные места.

