Телефонные мошенники придумали новую схему — угрозу убийством

В текущем году телефонные мошенники применили несколько новых схем для хищения денег у доверчивых россиян. Впервые они стали угрожать своим жертвам уничтожением личного имущества и даже убийством. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД России.

«В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему. Аферисты также могут угрожать жертве уничтожением личного имущества. Дальше в этой схеме появляется лжеучастковый, который убеждает потерпевшего перевести деньги вымогателям для их последующего разоблачения», — сообщили в МВД.

В этом году была также популярна еще одна схема мошенничества, когда афера начиналась со звонка лжеполицейского. Он входил в доверие к жертве, оставлял свой номер телефона. А когда потерпевшему звонил другой человек и просил поучаствовать в задержании мошенников, тот перезванивал уже знакомому лжеполицейскому, который подтверждал проведение этой спецоперации. Жертве предлагалось перевести деньги на счет вымогателя или передать их человеку, который придет за ними, и таким образом оказать содействие правоохранителям в поимке мошенников.

По данным Генпрокуратуры, в каждом десятом случае жертвами кибермошенников становились пенсионеры.

Ранее Expert.ru писал, что с начала пандемии Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала бурный рост мошенничества с использованием переводов card-to-card: только с апреля по июнь 2020 года их количество увеличилось в 6 раз. Мошенники заманивали незадачливых покупателей на фишинговые сайты, где те добровольно расставались с деньгами, вводя свои платежные данные на фейковых страницах оплаты и пребывая в полной уверенности, что они просто оплачивают покупку.

