В Томске создали нанокапсулы, повышающие эффективность лечения рака

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из российских исследовательских центров создали наноупаковку для радиоактивного изотопа актиний-225, который широко используется в противораковой терапии. Они доказали, что нанокапсулы надежнее аналогов удерживают актиний внутри, минимизируя риски высвобождения побочных продуктов распада. Результаты их исследования были опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

«Актиний считается универсальным изотопом, то есть его в теории можно использовать для лечения различных типов онкологических заболеваний. Но все упирается в его токсичность. Здесь есть две задачи: быстро доставлять актиний к раковым клеткам, одновременно уберегая пациента от побочных продуктов альфа-распада. И сейчас в мире нет полностью отработанной технологии, позволяющей это сделать», — цитирует пресс-служба вуза одного из авторов статьи, ведущего научного сотрудника Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александра Тимина.

По его словам, сейчас изотоп просто смешивают с полимерными сферами, но такая конструкция считается не очень надежной. Ученый рассказал, что они связали изотоп с молекулой альбумина и поместили эту пару в полимерный раствор, в котором альбумин образовал прочную ковалентную связь с полимером, то есть буквально окружил сферой белок и изотоп вместе с ним. В эксперименте использовался коммерчески доступный полимер на основе полипептидов и полисахаридов. Тимин подчеркнул, что перид полураспада актиния-225 — десять дней, а капсула остается стабильной как минимум две недели.

Эксперименты на лабораторных мышах проводились в Санкт-Петербурге на базе Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. А.М. Гранова. Они доказали, что нанокапсулы повышают терапевтический эффект актиния до 40% по сравнению с аналоговыми системами.

«Стабильность наших капсул выше на 70-80 %. Данные на животных продемонстрировали накопление препарата в почках не более 5% от общего объема, при аналоговых системах накопление составило 30-50%. Это свидетельствует о том, что капсула удерживает побочные продукты достаточно надежно для потенциального применения в клинических исследованиях», — добавил Тимин.

В данный момент ученые ищут исследовательский центр для проведения доклинических испытаний.

Ранее Expert.ru писал, что ученые Северо-Кавказского федерального университета, расположенного в Ставропольском крае, разработали уникальный препарат для лечения сразу трех видов онкологических заболеваний. Речь идет о лечении карциномы легкого, меланомы и глиобластомы. По словам создателей препарата, он эффективно лечит клетки, зараженные этими видами онкологии, при этом препарат, получивший рабочее название, «Акс-236», не просто убивает заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток, что приводит к их полному излечению. Поэтому их не нужно выводить из организма.

