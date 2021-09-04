Вращение Земли резко ускорилось на фоне совпадения трех факторов

С 2016 года продолжительность суток (LOD) пошла вниз, и с этих пор они укоротились на три миллисекунды. А в 2020-м сошлись сразу три явления: максимумы глобальной температуры, скорости вращения Земли, а также практически полное затухание чандлеровского колебания. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник ГАИШ МГУ, доцент НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук Леонид Зотов.

Знание скорости и положения оси вращения Земли необходимы для гражданской и военной высокоточной навигации. Измерения со всего мира сводит Международная служба вращения Земли в Парижской обсерватории. Cейчас время, измеряемое по вращению Земли, начало обгонять атомное. Раньше секунда UTC была короче секунды вращения Земли UT1 и шкала атомного времени уходила вперед, сейчас же две шкалы практически сравнялись. Если планета продолжит ускоряться, то в 2026 году разница приблизится к критической — в 0,9 секунды. И тогда, впервые в истории, необходимо будет убавить время на секунду.

Ученый пояснил, что на вращательный момент планеты оказывают влияние западные ветра — когда они усиливаются, Земля начинает чуть тормозить, раз в несколько лет в этот процесс вмешивается тихоокеанское явление Эль-Ниньо. На скорость вращения оказывают влияние и климатические изменения. По словам Зотова, уже практически доказано, что глобальное потепление изменяет дрейф оси вращения Земли.

«Наша планета — живая. В течение года мы то ближе к Солнцу, то дальше, идет смена сезонов, из недр идет поток энергии. На ней все время что-то происходит с разной периодичностью. Ось покачивается и одновременно дрейфует, крутится с пятиметровой амплитудой, есть годовое колебание. Немножко все дрожит, ходит ходуном. Факторов — масса», — пояснил ученый.

В XIX веке было открыто чандлеровское колебание оси вращения Земли — смещение полюсов на несколько метров туда-сюда каждые 14 месяцев. Каждые сорок лет оно то усиливается, то затихает. Сейчас, по словам Зотова, наблюдается эпоха затухания, при этом «дрейф оси усилился — она выписывает завихрения, делает загибы».

Ученый отметил, что в 2020 году сошлись сразу три фактора: максимумы глобальной температуры и скорости вращения Земли, а также практически полное затухание чандлеровского колебания. Взаимосвязь этих явлений специалистам еще предстоит выяснить. Зотов предполагает, что в дальнейшем Земля все-таки начнет тормозить, Многолетнее Атлантическое колебание будет спадать и температура пойдет вниз.

Ранее Expert.ru писал, что ученые заявили об ухудшении «жизненно важных функций» Земли. К примеру, рекордно высоких показателей в 2021 году достигли содержание в атмосфере углекислого газа и метана. В Гренландии и Антарктиде был зафиксирован рекордно низкий уровень ледяной массы, ледники таяли почти на треть быстрее, чем 15 лет назад. Деградация лесов из-за пожаров, засухи и вырубки привела к тому, что леса бразильской Амазонки перестали поглощать углерод. А общая масса домашнего скота вышла на рекордный уровень и превысила массу людей и диких наземных млекопитающих вместе взятых.

