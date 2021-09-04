Японцы призвали к войне с РФ после слов Лаврова о Курилах

Пользователи крупнейшего информационного портала Японии Yahoo News Japan остро отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, выступившего против японской инициативы о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Японцы потребовали «действовать безжалостно» в отношении Москвы, иначе потом постоянно придется «терпеть унижения».

Японское издание процитировало Сергея Лаврова, выразившего негативное отношение к совместной хозяйственной деятельности на «северных территориях». 1 сентября он заявил, что Конституция РФ запрещает работать по юридической системе, которая отличается от российского законодательства, и призвал к сотрудничеству на Курилах другие страны, подчеркнув, что экономическое развитие там возможно и без Японии.

Эта публикация вызвала множество комментариев. Японские читатели согласились, что их дипломаты потерпели поражение, «поскольку они не смогли разглядеть истинные намерения Путина и продолжили вливать в Россию большие суммы денег». Они подсчитали, что при Абэ на Россию было потрачено 300 миллиардов иен. Один из комментаторов предложил держаться теперь подальше от России и «не делать ничего, что будет ей выгодно». Другой признал, что вернуть территории теперь будет еще сложнее, «единственный способ — это начать войну». Если же Япония не готова к этому, ей придется терпеть унижение, подчеркнул он.

Ранее Expert.ru писал, что правительство РФ планирует увеличить экономическое развитие Курильских островов в ближайшие пять лет. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны быть представлены согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах.