За сутки в России коронавирус выявили у 18 780 человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 18 780 жителей РФ. Вылечились от инфекции 18 737 человек, скончались — 796. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 4 сентября в России выявлено 6 993 954 заболевших коронавирусом (+18 780 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1 549), Санкт-Петербурге (1 494) и Подмосковье (756). Наименьшее — на Чукотке (10) и в Ненецком АО (14).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 255 475 жителей РФ, умерли — 186 407.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 1 573 813 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 453 242 горожан, умерли — 27 648.

Ранее Expert.ru писал, что в конце сентября в Москве возможна новая вспышка коронавируса. По словам главврача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, этот риск управляемый. Но управляется он не столько медиками, сколько самими жителями и СМИ. Если к этому периоду люди максимально вакцинируются, то риски новой волны ковида станут минимальными, подчеркнул он.