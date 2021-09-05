Bloomberg обвинил Россию в торможении мировой экономики

Цены на природный газ переживают сейчас исторический скачок, они уже достигли рекордных сезонных максимумов на большинстве основных рынков и, вероятно, будут расти и дальше, что может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии. Крупнейший поставщик газа, Россия, ограничивает экспорт по ряду причин, создавая таким обазом высокий внутренний спрос, пишет Bloomberg.

«Энергия лежит в основе экономики. Высокие цены на энергоносители отражаются на всей цепочке поставок», — цитирует агентство аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Брюса Робертсона.

Газ начал расти в цене в начале лета, когда становилось все более очевидным, что в Европе недостаточно запасов, чтобы заполнить хранилища, истощенные зимой. Эксперты полагают, что приближающаяся зима преподаст миру болезненный урок того, насколько жизненно важным стал газ для экономики.

«Крупнейший поставщик на континенте, Россия, ограничивает экспорт по трубопроводам по ряду причин, включая высокий внутренний спрос, перебои в добыче и соглашение о транзите меньшего количества топлива через Украину», — пишет агентство.

Нехватка поставок этого энергоресурса может привести к остановке промышленных предприятий, а высокие цены на газ ограничат расходы домохозяйств и создадут «инфляционное давление на все расходы», которые в конечном итоге будут переложены на потребителей. Экономисты отмечают, что общий уровень инфляции в зоне евро уже и так достиг рекордного за десятилетие уровня в 3%.

«Высокие цены на газ сегодня являются проблемой для Европы. Они могут стать проблемой и для Азии», — заявил в интервью Bloomberg TV гендиректор итальянской компании Enel SpA Франческо Стараче.

Как писал Expert.ru, «Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП). Последний контракт на поставку газа в Европу в первом квартале 2022 года был заключен 23 августа. Торги прекратились примерно через час после объявления об отклонении апелляции оператора Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований газовой директивы ЕС.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем.

