Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 млн человек

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 18 645 жителей РФ, общее количество заразившихся с начала пандемии выросло до 7 012 599. За последние 24 часа вылечились от инфекции 15 256 человек, скончались — 793, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 5 сентября в России выявлено 7 012 599 заболевших коронавирусом (+18 645 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1 542), Санкт-Петербурге (1 357) и Подмосковье (826). Наименьшее — на Чукотке (15) и в Ненецком АО (11).

Недельный прирост заболевших коронавирусом в России составил 129 772 человека. Это минимальный показатель с середины июня. При этом, летальность COVID-19 продолжила рост и увеличилась с 2,64% до 2,67%.

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 6 270 731 жителей РФ, умерли — 187 200.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 1 575 355 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 1 454 400 горожан, умерли — 27 696.

Как писал Expert.ru, рост заболеваемости COVID наблюдается в восьми регионах, еще в 47 субъектах РФ заболеваемость снижается. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, наиболее быстрыми темпами заболеваемость снизилась в регионах, где привились от коронавируса более 60% взрослого населения. Чиновница отметила, что в областях, где вакцинировано менее 30% взрослых, ситуация «совсем не хороша».Она также сообщила, что ведомство прогнозирует рост заболеваемости осенью, что связано с сезоном простуд.