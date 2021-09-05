Кабмин выделил деньги Тимирязевской академии и ТРИНИТИ

Правительство РФ выделило 0,5 млрд рублей на создание центра компетенций на базе Тимирязевской академии и более 7 млрд рублей на реконструкцию термоядерного комплекса в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как пояснили в пресс-службе правительства, 500 млн рублей пойдет на создание при Российском государственном аграрном университете им. К.А.Тимирязева федерального центра компетенций, где могли бы повышать квалификацию специалисты сельхозорганизаций и проводиться научные исследования. Эти деньги направят на завершение капремонта в помещениях, где будут проходить курсы допобразования и переподготовка специалистов, а также на закупку оборудования.

Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 7 млрд рублей на реконструкцию термоядерного комплекса в ТРИНИТИ. К 2024 году здесь должна быть создана современная инфраструктура для проведения научных исследований в области термоядерных технологий, в том числе испытаний отдельных элементов токамаков. В 2022 году на реконструкцию комплекса выделят более 2,4 млрд рублей, в 2023-ем – более 2,6 млрд рублей, в 2024-ом – более 1,9 млрд рублей.

Как писал Expert.ru, инженеры ГК «Лазеры и аппаратура» разработали оптическую лазерную головку в составе мобильного комплекса, которая сможет работать на 100 метровой глубине и резать даже массивные металлические конструкции. Оборудование изготовили по заказу государственного научного центра РФ ТРИНИТИ, который входит в госкорпорацию «Росатом». Разработчики готовы запустить оборудование в серийное производство. Применять инструмент можно для распиливания затонувших судов, находящихся под водой элементов портовых сооружений, платформ для газонефтяной добычи на морском шельфе (в том числе Арктическом) и даже для резки радиационно-зараженных металлоконструкций АЭС, хранящихся в бассейнах выдержки.