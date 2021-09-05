Робот подберет запчасть для автомобиля

Веб-сайт и приложение одного из ведущих российских маркетплейсов по продаже автомобильных запчастей и компонентов Autodoc.ru расширили использование технологии искусственного интеллекта (ИИ) в работе своего веб-сайта и мобильного приложения.

Теперь алгоритмы ИИ используются в подборе автомобильных деталей клиентов. Пользователю достаточно зарегистрироваться на сайте или приложении Autodoc.ru и занести данные о своих автомобилях в разделе «Гараж», указав информацию о модели, модификации авто, его VIN-номере, данные о пробеге. Далее система будет сама подбирать подходящие детали и расходные материалы для обслуживания данного авто. Увидеть эти предложения пользователь сможет видеть в своем аккаунте, а потом принять решение о выборе наиболее подходящего варианта покупки.

«Прайс-листы нашей компании насчитывают более 200 млн. предложений по 22 млн. наименованиям 3 тыс. торговых марок, -- говорит Владислав Соловьев, президент маркетплейса Autodoc.ru. -- Поэтому даже опытному в обслуживании автомобиля клиентам бывает сложно подобрать необходимые запчасти и расходные материалы. Сейчас в этом помогают алгоритмы искусственного интеллекта, которые смогут предложить, например, тормозные колодки, свечи или рабочие жидкости, которые наиболее подходят для конкретной модели и модификации автомобиля. При этом клиент получает большой выбор наименований нужной ему детали, он может выбрать среди оригинальных или неоригинальных запчастей от разных производителей. Предложение может включает большой выбор по ценам: например, тормозные колодки на модель Audi A4 на нашем маркетплейсе могут предлагаться по цене от 400 до 12 тыс. руб. за комплект».