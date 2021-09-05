Сборная РФ заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

Российские спортсмены на Паралимпийских играх в Токио завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной. По итогам Игр команда РФ вышла на четвертое место в общем медальном зачете, передает ТАСС.

Всего российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Больше всего медалей паралимпийцы получили в плавании (17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых), легкой атлетике (12-13-13) и фехтовании (2-2-3). По этим дисциплинам они вышли на вторые места, уступив лишь команде Китая.

В общем медальном зачете Паралимпиады первое место заняли китайские спортсмены (96-60-51), второе — британские (41-38-45), третье — американские (37-36-31).

5 сентября состоится церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио.

Как писал Expert.ru, в медальном зачете на Олимпиаде Россия заняла пятое место. В активе российской сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Всего на Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Лидером в общем медальном зачете стала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые медали. На второе место вышла команда Китая (38-32-18), третьей стала сборная Японии (27-14-17), четвертой — Великобритании (22-21-22).

