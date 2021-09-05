Швейцария направила в Донбасс 130 грузовиков с гуманитарной помощью

Первый из четырех крупных гуманитарных конвоев из Швейцарии пересек линию соприкосновения в Донбассе в направлении Донецка. Грузовики доставят на линию соприкосновения химикаты для водопроводной станции и оборудование для больниц. Об этом написало в Twitter посольство Швейцарии в Киеве.

«Сегодня первый из четырех крупных конвоев Швейцарии — 130 грузовиков с гуманитарной помощью — в сопровождении сотрудников швейцарского подразделения гуманитарной помощи пересек линию соприкосновения в направлении Донецка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это 13-й и самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией на восток Украины с 2015 года. Грузовики доставят туда химикаты для очистки воды, 1,5 млн тестов на коронавирус и 30 аппаратов ИВЛ.

Швейцария уже шесть лет поддерживает водопроводную станцию Донбасса. Химикаты, которые туда вскоре прибудут, предназначены для обеспечения чистой питьевой водой около 4 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения. Кроме того, страна осуществляет поставки оборудования в больницы, которые оказывают базовую медицинскую помощь местному населению.

Эта партия гуманитарной помощи оценивается в 12 млн швейцарских франков. В посольстве уточнили, что помимо Швейцарии, помощь спорным территориям на востоке Украины оказывают только Международный комитет Красного Креста и ООН.

Как писал Expert.ru, посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен назвала главные препятствия, которые не позволяют Киеву рассчитывать на вступление в НАТО. По мнению дипломата, это вооруженный конфликт в Донбассе и наличие у Украины неподконтрольной территории.

