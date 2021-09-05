Синоптик рассказал москвичам, когда ждать бабьего лета

Бабье лето в столичном регионе наступит только во второй половине сентября, перед этим москвичам предстоит пережить «октярьскую» погоду. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ждем вторую часть сентября, до этого никаких бабьих лет», — заявил Тишковец.

Погоду в воскресенье он назвал октябрьской, поскольку она на пять градусов ниже климатической нормы. В ночь на понедельник, 6 сентября, по его прогнозу, в Центральную Россию продолжат поступать «новые порции полярного холода», на почве возможны легкие кратковременные заморозки.

Как писал Expert.ru, период стабильно теплой, а порой и жаркой погоды, которая держалась в России весь август, сменился резким похолоданием. С начала сентября почти на всей территории Русской равнины стало по-осеннему холодно. По прогнозу синоптиков, в первом месяце календарной осени жителей центральной части страны ждет не только существенное похолодание, но и заметное потепление. К середине сентября среднесуточная температура воздуха вернется к норме. В Москве, Подмосковье, Ярославле, Твери и других городах Центрального федерального округа ночью потеплеет до плюс 12-13, днем – до плюс 17-18.

