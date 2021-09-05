Ученые нашли средство от хронических болей в спине

Американские ученые доказали, что использование сенолитических препаратов эффективно уменьшает дегенерацию межпозвонковых дисков, которая является основной причиной хронической боли в спине. Соответствующий доклад был опубликован в журнале Nature Communications.

«С возрастом в каждой ткани тела накапливаются стареющие клетки. Они выделяют деструктивные ферменты и воспалительные белки, которые влияют на близлежащие здоровые клетки. Сенолитические препараты удаляют эти разрушающиеся клетки, оставляя место для новых», — говорится в докладе.

Ученые на мышах испытали комбинацию из двух препаратов: дазатиниба и кверцетина, и пришли к выводу, что эти лекарства являются не только эффективными средствами для лечения рубцов в легочной ткани, но и могут улучшить состояние межпозвонковых дисков.

Исследование проводилось на молодых и пожилых мышах. В результате выяснилось, что лечение более молодых животных дает больше пользы. С возрастом у них наблюдается меньшая дегенерация дисков и меньшее количество стареющих клеток.

Как писал Expert.ru, при визите в медицинское учреждение надо быть готовым к «находкам неясной клинической значимости». Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что камни желчного пузыря обнаруживают у каждого 10-го здорового человека, а камни в почках — у каждого 10-го мужчины и каждой 20-й женщины. Кроме того, у каждого 3-го пациента диагностируют грыжу межпозвоночного диска при отсутствии каких-либо болей в спине. Киста молочной железы у женщин встречается в 37% исследований, а у каждого 2-го при УЗИ обнаруживают узлы щитовидной железы.

