В американской пустыне построят самый экологичный город будущего

В пустыне на западе США уже к 2030 году планируют возвести с нуля самый экологичный город в мире. В Телосе сначала будут проживать 50 тыс. человек, а к 2060 году он превратится в 5-миллионный мегаполис, став образцом для будущих поколений. Об этом соощается на сайте проекта cityoftelosa.com.

Начальное финансирование этому проекту предоставляет миллиардер, основатель Jet.com Марк Лор. Он уже привлек к разработке города будущего известного датского архитектора Бьярке Ингельса. Планируется, что Телоса разместится на площади более 600 кв. километров. Он будет создан по принципам городов-садов англичанина Эбенезера Ховарда и станет примером малоэтажного поселения, объединяющего лучшие стороны города и села, современную инфраструктуру и близость к природе. Плотность населения самого экологичного города в мире составит 33 человека на 4 тыс. кв. метров.

Предполагается, что в центре города будет расположена смотровая башня Equitism, окруженная несколькими высотными зданиями, а неподалеку от нее будет разбит большой парк. Все варианты жилья, построенного из экологически чистых материалов, будут рассчитаны на любой вкус и кошелек, и станут «доступны для всех».

В городе будущего будет много растительности, а по его дорогам будет ездить полностью автономный транспорт, также там могут появиться первые воздушные такси. Питьевую воду планируют очищать и использовать повторно, а все городские системы запитают на возобновляемые источники энергии. Кроме того, все горожане получат равный доступ к медицинским и оразовательным услугам, а условия проживания там будут безопасны и благоприятны для всех категорий граждан.

«У нас есть шанс создать новую модель общества, которая предлагает людям более высокое качество жизни и большие возможности», — утверждает Лор.

Как писал Expert.ru, с подачи министра обороны Сергея Шойгу все более активно обсуждается идея строительства в Сибири нескольких новых крупных городов. Возможно, Шойгу вдохновился опытом Китая, где за последние десятилетия было построено несколько городов-миллионников. Например, напротив угасающего Благовещенска (225 тысяч жителей), на другой стороне Амура, вырос на пустом месте 1,8-милионный город Хэйхэ.

