После «допингового скандала» Россия лишилась права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио под собственным флагом и гимном. В результате торжественный и величественный Первый концерт для фортепиано с оркестром П.И.Чайковского буквально «озолотил» российских спортсменов, пишет британское издание The New European.

«Когда из громкоговорителей на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио гремит трубный зов валторн, открывающих пьесу, а за ним — решительные фортепианные аккорды и, наконец, роскошные струнные, это лишний раз подчеркивает спортивные достижения России», — говорится в публикации.

Концерт был написал почти полтора века назад, но произведение Чайковского «сохранило свою мощь и поныне». В Англии полагают, что в этом году в Токио произведение великого русского композитора навеки соединилось «с реальной драмой, как на олимпийском стадионе сбываются и разбиваются мечты».

Как писал Expert.ru, в медальном зачете на Олимпиаде Россия заняла пятое место. В активе российской сборной 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. На Паралимпийских играх в Токио российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной. По итогам Паралимпиады команда РФ вышла на четвертое место в общем медальном зачете.

