В Гвинее произошел военный переворот

Лидер гвинейских мятежников полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства и об аресте президента страны Альфа Конде. Об этом сообщил ивуарийский портал Infodrom со ссылкой на выступление полковника. Кроме того, в стране закрыты воздушные и сухопутные границы и отменена действующая конституция.

«Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжелой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи», — заявил Думбуя.

Он также сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию, целью которого является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Думбуя распорядился закрыть внешние границы страны и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Как писал Expert.ru, после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД на Украине может произойти военный переворот, в результате которого власть в стране захватит военная хунта, в составе которой будет бывший министр внутренних дел. Так считает российский политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По мнению эксперта, переворот произойдет до 2024 года, когда должны пройти следующие президентские выборы.

