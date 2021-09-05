Volvo начнет поставлять в Россию электрическую спецтехнику и беспилотники

В Уфе завершился финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором в общей сложности приняли участие 1,8 тыс. школьников и студентов профессиональных образовательных учреждений из 85 субъектов России, которым демонстрировали своё мастерство в 105 компетенциях.

Компания Volvo Construction Equipment стала партнером компетенции «Обслуживание тяжёлой техники», за победу в которой боролись семь молодых специалистов из Москвы и Подмосковья, Краснодарского края, Красноярского края, Республики Татарстан и Сахалинской области. Для выполнения одного из модулей конкурсного задания в ходе финала IX Национального чемпионата WorldSkills Russia впервые в России был представлен экскаватор Volvo EC55D. Задания для участников включали следующие модули: системы запуска дизельных двигателей, электрические и электронные системы, гидравлические системы, системы хода гусеничных машин, механика агрегатов и точные измерения. Молодые специалисты должны были выявить и устранить внесенные неисправности, продемонстрировать умение пользоваться измерительным, диагностическим, специальным и слесарным инструментом, а также способность правильно тестировать машину до и после ремонта, создавать отчеты о выполненной работе.

Золотую медаль завоевал Иван Горбунов из Москвы, серебряной наградой был отмечен Леонид Митропольский из Сахалинской области, обладателем бронзовой медали стал Илья Попов из Краснодарского края. Матвей Логинов из Подмосковья выполнил все задания согласно производственным стандартам и получил медальон за профессионализм. На предстоящем европейском чемпионате EuroSkills, который будет проводиться с 22 по 25 сентября в Австрии, нашу страну представит Игорь Лешуков – победитель финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019, проходившего в Казани.

«Сотрудничество Volvo Construction Equipment и WorldSkills началось в 2017 году в Краснодаре в рамках V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 и длится уже пятый год, -- говорит Виктория Фомина, руководитель отдела маркетинга Volvo Construction Equipment в России и СНГ. -- После сложного 2020 года, когда мы проводили соревнования в дистанционном формате без зрителей в одном из технических центров нашего дилера, компании «Ферронордик», мы рады поддержать вновь полномасштабный формат. В этом году мы приложили максимум усилий не только в поддержке самой компетенции, но и в создании интерактивной зоны для гостей мероприятия. Впервые мы застроили зону Try-a-Skill, представив на ней все подразделения Volvo Group: Volvo CE, Volvo Trucks и Volvo Penta, чем привлекли широкое внимание публики и партнёров. Мы рады выступать партнёром таких значимых для нашей страны и нашей отрасли соревнований и помогать нынешним студентам в следовании современным тенденциям развития техники и технологий. Мы предвидим динамику и направления развития отрасли и согласно стратегии Volvo CE понимаем сколь высококвалифицированные кадры потребуются для работы с техникой. Уже сейчас высокотехнологичные компании выпускают все больше инновационных машин, оснащенных передовыми интеллектуальными системами. Для обслуживания такого сложного оборудования требуются компетентные специалисты нового формата – с углубленными знаниями в области электрики и электроники. Движение WorldSkills помогает воспитывать таких специалистов и бороться с дефицитом профессиональных кадров в отрасли».

Стенд компании Volvo в зоне Try-a-Skill посетили министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, а также премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Они смогли оценить компактный экскаватор EC55D, который был доступен для проведения тест-драйвов. Новая машина эксплуатационной массой от 5,4 до 5,7 тонны оснащена двигателем Volvo Tier 3 мощностью 36,5 кВт, а также усовершенствованными гидравлической системой, системами охлаждения и управления, которые обеспечивают высокие рабочие характеристики и отличную топливную экономичность.

Кроме того, все гости WorldSkills Russia могли изучить устройство дизельного двигателя Volvo Penta D5, потренироваться на симуляторе швартовки катеров и яхт Volvo Penta и познакомиться с седельным тягачом Volvo FH из нового модельного ряда. Грузовик с колесной формулой 6х4 и вторым подъемным мостом в задней тележке оснащен 13-литровым топливоэффективным двигателем экокласса «Евро-5» мощностью 460 л.с., а также АКП I-Shift с программным обеспечением для экономичной езды. Для повышения энергоэффективности, беспроблемного запуска ДВС в любую погоду и автономного комфортного нахождения водителя в кабине Globetrotter машина оборудована системой сдвоенных аккумуляторов. В такой конфигурации седельный тягач Volvo FH оптимален для эксплуатации в транспортно-строительной и лесозаготовительной отраслях.

В рамках деловой программы Нацфинала WorldSkills Russia компания Volvo провела пресс-конференцию «Эволюция технологий и машин будущего. Специалисты будущего». О развитии электрификации и автоматизации техники, передовых решениях, позволяющих уменьшить негативное влияние машин на окружающую среду, а также об изменении подхода к их сервисному обслуживанию рассказали генеральный директор Volvo Penta в России Всеволод Гаврилов, менеджер по работе с дилерами Volvo CE в России и СНГ Александр Бедов, региональный менеджер по послепродажному обслуживанию Volvo CE в России и СНГ Олег Шельдешов и руководитель отдела маркетинга Volvo CE в России и СНГ Виктория Фомина.

В ходе мероприятия в Уфе представители Volvo CE также объявили, что в ближайшее время начинают поставки экологичной спецтехники на электрическом ходу в Россию, а также не исключают вывод на российский рынок беспилотных машин. «Уже сейчас машины, оснащенные «умными» системами помощи операторам, например Co-Pilot, пользуются большим спросом у российских клиентов, -- сказал Олег Шельдешов, региональный менеджер по послепродажному обслуживанию Volvo CE в России и СНГ. –Такие инновационные решения позволяют осуществлять полную диспетчеризацию парка техники, анализировать рабочие процессы, а также управлять ими, улучшая показатели производительности и топливной эффективности, что очень нужно бизнесу. Конечно же, для обслуживания и планового ремонта машин, оборудованных подобными системами, требуются профессиональные механики, способные грамотно произвести диагностику техники, оперативно выявить и устранить неисправности. Кроме того, мы работаем над созданием автономных машин, которые в перспективе появятся в России. К тому же в будущем нас ждет глобальный переход от использования техники на дизельном топливе к эксплуатации более экологичных электрических машин. Все это повлияет на профессию механика, которая станет еще более сложной и востребованной».

