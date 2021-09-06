Акции дня: трейдеры скупают акции ТМК на фоне утверждения промежуточных дивидендов

В лидеры торгов вышли акции «Трубной металлургической компании» (ТМК) по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 6 сентября. За дневные торги бумаги подорожали на +4,97% до 124,60 рублей за бумагу. В течение сессии стоимость бумаг достигала 125,5 рублей за акцию, что стало новым максимумом по стоимости.

Трейдеры проявили интерес к бумагам после новостей об утверждении выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021 года. Ранее в пятницу акционеры ТМК одобрили выплаты в размере 17,71 рубля на акцию. Общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей. Реестр на право получение «дивов» закроется 17 сентября.

Согласно дивидендной политике ПАО «ТМК», выплата дивидендов может составлять не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО. Дивиденды по итогам 2020 года составили 9,67 рублей на бумагу, за первое полугодие 2020 года – 3 рубля на акцию. Таким образом общий объем выплат составил 12,67 рублей на бумагу.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,66% до 4028,25 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,16% до 1737,01 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:37 мск стоила 72,08 доллара за баррель (-0,73%). Российская валюта слабела – 73,03 рублей за доллар.