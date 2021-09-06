«АвтоВАЗ» переходит на шестидневную рабочую неделю

В связи с нормализацией ситуации с поставками электроники «АвтоВАЗ» планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник обсудил с руководством АО «АвтоВАЗ» и ООО №Роберт Бош Самара» вопросы поставки комплектующих на завод. «После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании "Роберт Бош Самара" завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам вице-президента по персоналу и социальной политике «АвтоВАЗа» Дмитрия Михайленко, которого цитирует пресс-служба, для минимизации простоя работников увеличен объем производства запасных частей, также организовано дополнительное обучение персонала, продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие для производства в Ижевске и на заводе Renault в Москве.

«Сегодня до 15 тысяч работников в зависимости от режима работы сборочных линий находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы. Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере восьми тысяч рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по три тысячи рублей», — цитирует Михайленко пресс-служба.

3 сентября «Эксперт» сообщал, что «АвтоВАЗ» из-за корпоративного отпуска и простоев на фоне дефицита чипов снизило в августе продажи автомобилей Lada в России на 32,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 19 428 штук.

С учетом 215 автомобилей, выпущенных на мощностях бывшего СП с GM (АО «Лада Запад Тольятти») и реализованных в августе 2020 г., снижение составило 32,6%, что «АвтоВАЗ» отмечает в своем пресс-релизе.

Снижение стало максимальным с мая прошлого года, который был вторым месяцем масштабных антиковидных локдаунов и завершился для "АвтоВАЗа" с результатом продаж 15,58 тыс. шт. (-45,8% к маю 2019 г.) С августа прошлого года продажи «АвтоВАЗа» росли, особенно высокими темпами – во втором квартале текущего года, на «низкой базе» прошлого.

По итогам 8 месяцев 2021 г. компания реализовала в РФ 251,66 тыс. автомобилей (+30,8% к 2020 г. и +7,7% к докризисному 2019 г.).

19 августа «Эксперт» сообщал, что АвтоВАЗ с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch.