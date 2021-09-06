Дерипаска считает, что переворот в Гвинее встряхнет рынок алюминия

Государственный переворот в Гвинее может серьезно повлиять на мировой рынок алюминия, считает глава и основатель «Русала» Олег Дерипаска.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», - поделился мнением руководитель в своем телеграм-канале.

Корпорация «Русал» владеет предприятием «Компания бокситы Киндии» в Гвинее. Компания обеспечивает добычу около 25% общего объема бокситов, которые добывает «Русал». Месторождение бокситов Диан-Диан является одним из крупнейших в мире. Экспорт продукции из данного региона начался в 2018 году.

5 сентября военные Гвинеи сообщили о государственном перевороте в стране. Все началось с сообщений о стрельбе в столице страны Конакри. Позже поступили сообщения о блокировке военными дорог, связывающих Конакри с северо-востоком страны. Президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками, а лидер военных полковник Мамади Думбуйя объявил о роспуске правительства и закрытии границ.

