Джонсон горд достижениями в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступая в палате общин британского парламента заявил, что его страна добилась серьезных достижений в Афганистане, в частности, сумев вместе с союзниками защитить Запад от группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Mail.

«Если кому-то хочется сказать, что мы ничего не добились в этой стране... скажите им, что вооруженные силы нашей страны и наших союзников позволили 3,6 млн девочек пойти в школы, скажите им, что наша страна и западный мир был защищен от «Аль-Каиды» в Афганистане на период нашего пребывания там, и скажите, что мы только что провели крупнейшую воздушную операцию в новейшей истории... Мы можем гордиться нашими вооруженными силами и всем, чего они добились, и наследием, которое они оставили за собой, и что они сделали было в лучших традициях нашей страны», – приводит его слова британское издание.

Джонсон отметил, что в Лондоне пока не наблюдают рост террористической угрозы с территории Афганистана. Он указал, что Британия продолжает требовать от властей Афганистана предоставить безопасный проход для тех афганцев, кто желает покинуть страну, и защищать права женщин.

Кроме того, Джонсон пообещал приложить все усилия для эвакуации из Афганистана оставшихся британских подданных и переводчиков-афганцев.

18 августа «Эксперт» сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изучал возможность формирования новой международной коалиции в Афганистане после объявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск из этой страны, однако отказался от этой идеи.

«Нужно отказаться от иллюзий о том, что наши партнеры желали продолжать операцию в Афганистане. Мы изучили различные сценарии в связи с решением США вывести войска и в итоге отказались от них. Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане, после того как США стали выводить войска», – сказал Джонсон. При этом он отметил, что рассматривался вариант с «увеличением британского военного присутствия» в Афганистане.

15 августа движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) без боя заняло в столицу Афганистана Кабул и объявило об установлении контроля над всей территорией страны.