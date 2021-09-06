ФНБ в августе вырос на 260 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 14,017 трлн рублей (эквивалент $190,51 млрд), или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. По состоянию на 1 августа в фонде было 13,757 трлн рублей (11,9% ВВП). Таким образом, за август он вырос на 259,94 млрд рублей, следует из данных на сайте Минфина РФ.

Объем ликвидных активов ФНБ за месяц сократился с 8,494 трлн до 8,478 трлн рублей. По данным на 1 сентября, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 38,562 млрд евро, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд японских иен, 226,625 млрд китайских юаней, а также 405,708 тыс. килограммов золота в обезличенной форме и 257,7 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 532,098 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов ― 294,846 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции банков ― 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов ― 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка ― 3 трлн 713 млн рублей, «Аэрофлота» ― 57,88 млрд рублей.

Как писал Expert.ru, Минпромторг планирует выделить 1,8 трлн рублей из ФНБ на создание 735 новых гражданских самолетов до 2030 года. Проект предусматривает производство Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901). В планах поставок проекта фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

