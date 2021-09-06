«Газпром» вновь вдвое снизил экспорт по газопроводу «Ямал – Европа»

«Газпром» в понедельник в два раза снизил прокачку газа по газопроводу «Ямал – Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию) по сравнению с показателем днем ранее, сообщает ТАСС. Это следует из данных По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, экспорт газа по «Ямал – Европе» снизилась с 3 млн кубометров в час до 1,46 млн кубометров в час.

Сегодня, 6 сентября, стоимость на газ в Европе в ходе торгов преодолевала отметку в 650 долларов США за тысячу кубометров.

11 августа «Эксперт» сообщал, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» утром 11 августа упали в полтора раза к среднему уровню предыдущего дня.

Во вторник 10 августа в среднем по магистрали поставлялось на входе в газотранспортную систему ФРГ по 1,5 млн кубометров в час, то с началом среды поток снизился до 1 млн кубов в час. Уточненная заявка на транзит (реноминация) на среду соответствует достигнутым уровням, свидетельствуют данные Gascade.

10 августа сообщалось, что объем поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию) с началом вторника вырос более чем на 20%. За первый час новых газовых суток 10 августа (с 7:00 до 8:00 по московскому времени) объем поставок составил 1,8 млн куб метров в час.

С 5 августа (дня аварии на уренгойском заводе «Газпрома») поставки на входе в газотранспортную систему Германии были не выше 1,5 куб метров в час.

5 августа сообщалось, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО.

По данным германского газотранспортного оператора Gascade, большую часть дня поставки на входе в ГТС Германии составляли 2,1 млн куб. м в час. С 17 часов по Москве началось плавное снижение, за час с 18:00 до 19:00 поставки составили только 1 млн куб. м. Данные за новый час (19:00-20:00) подтвердили стабилизацию потока на этом новом уровне.

Ночью 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка»). В результате была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.