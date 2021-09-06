Индийский миллиардер рвется в первую десятку

Минувшая пятница стала для индийского миллиардера номер один, бизнесмена из Мумбая Мукеша Амбани, на редкость удачной. После того, как он заявил, что будет «агрессивно» производить дешевый водород — то есть, заниматься «чистой» энергетикой — акции его главной компании Reliance Industries (кстати, самой дорогой в Индии) подорожали на рекордные 4,1% и сделали Амбани богаче за один день на 3,7 млрд долларов. Согласно Bloomberg Billionaires Index, ежедневно пересчитывающему состояния самых богатых людей планеты, его состояние выросло до 92,6 млрд долларов, и он вплотную приблизился к владелице L’Oreals Франсуазе Беттанкур Майерс, у которой 92,9 млрд. Оба они находятся, что называется, в шаговой доступности от порога неофициального и крайне эксклюзивного клуба супербогачей, члены которого имеют не менее 100 млрд долларов. Сейчас таких людей в мире всего лишь 10, а возглавляет клуб мультимиллиардеров Джефф Безос с 200,7 млрд долларов.

Мукеш Амбани собирается в этом году инвестировать 10 млрд долларов в «чистую» энергетику. Этот план полностью совпадает с планами премьер-министра Индии Нарендры Моди по борьбе с изменениями климата. Вообще же, Амбани занимается практически всем, начиная с нефти и заканчивая цифровыми технологиями, электронными гаджетами и смартфонами. Что касается энергетики, то принадлежащие Reliance нефтеперерабатывающие предприятия являются, пожалуй, наиболее сильной составляющей бизнес-империи Мукеша. Неудивительно, что его НПЗ заинтересовалась Saudi Aramco, планирующая купить акции индийской компании, как пишет Bloomberg, на 25 млрд долларов.