Индийский миллиардер рвется в первую десятку

Минувшая пятница стала для индийского миллиардера номер один, бизнесмена из Мумбая Мукеша Амбани, на редкость удачной. После того, как он заявил, что будет «агрессивно» производить дешевый водород — то есть, заниматься «чистой» энергетикой — акции его главной компании Reliance Industries (кстати, самой дорогой в Индии) подорожали на рекордные 4,1% и сделали Амбани богаче за один день на 3,7 млрд долларов. Согласно Bloomberg Billionaires Index, ежедневно пересчитывающему состояния самых богатых людей планеты, его состояние выросло до 92,6 млрд долларов, и он вплотную приблизился к владелице L’Oreals Франсуазе Беттанкур Майерс, у которой 92,9 млрд. Оба они находятся, что называется, в шаговой доступности от порога неофициального и крайне эксклюзивного клуба супербогачей, члены которого имеют не менее 100 млрд долларов. Сейчас таких людей в мире всего лишь 10, а возглавляет клуб мультимиллиардеров Джефф Безос с 200,7 млрд долларов.
Мукеш Амбани собирается в этом году инвестировать 10 млрд долларов в «чистую» энергетику. Этот план полностью совпадает с планами премьер-министра Индии Нарендры Моди по борьбе с изменениями климата. Вообще же, Амбани занимается практически всем, начиная с нефти и заканчивая цифровыми технологиями, электронными гаджетами и смартфонами. Что касается энергетики, то принадлежащие Reliance нефтеперерабатывающие предприятия являются, пожалуй, наиболее сильной составляющей бизнес-империи Мукеша. Неудивительно, что его НПЗ заинтересовалась Saudi Aramco, планирующая купить акции индийской компании, как пишет Bloomberg, на 25 млрд долларов.
Мукешу Амбани 64 года. Он вместе с младшим братом Анилом родился в семье известного индийского предпринимателя Дирубхая Амбани, который начинал с экспорта специй в Йемен. Дирубхай хотел, чтобы сыновья росли, как простые индийцы, поэтому у Мукеша с братом был специальный учитель, который ежедневно по три часа знакомил их с жизнью простых индийцев, возя на городских автобусах и заставляя делать покупки в обычных супермаркетах. Потом Мукеш два года изучал химию в Стэнфорде, после чего отец вызвал его домой и поручил строительство фабрики по производству пряжи. В правлении Reliance он с 18 лет.
После смерти Дирубхая летом 2002 года контроль над Reliance Industries перешел к его сыновьям. Председателем правления стал Мукеш, а вице-председателем — младший, Анил. И тут незаметные со стороны разногласия между братьями, которые в детстве были очень дружны, вышли на поверхность. Развернувшаяся в конце 2004 года война компроматов и обвинений была такой яростной, что пришлось вмешаться их матери Кокилабен. После долгих тяжб основная часть империи, включая нефтяные и нефтехимические активы, досталась старшему брату.
Самый богатый человек Азии — отличный семьянин. Его жена Нита работает директором одной из мумбайских школ и руководит несколькими благотворительными фондами. На 44-й день рождения Мукеш подарил имениннице сделанный на заказ Airbus 319 за 60 млн долларов.
Живет семья старшего Амбани в самом, наверное, известном в Индии после Тадж-Махала здании: строительство 27-этажной Антилияи обошлось, по слухам, не менее чем в миллиард долларов. В 165-метровом здании из стекла и стали с 9 лифтами, кроме Мукеша с Нитой, тремя детьми и матерью, которой выделен отдельный этаж, живут несколько сотен слуг. На крыше три вертолетных площадки. В здании имеются спортивный клуб с фитнес центром, висячие сады, 6-этажная парковка на 170 машин, открытый и крытый бассейны, развлекательный центр с бальным залом и кинотеатром на 50 мест, храм и два отдельных этажа для гостей.
Любопытная особенность: английскому языку Мукеш Амбани предпочитает гуджарати, на котором говорят на западе Индии, а строгим деловым костюмам — белые рубашки с коротким рукавом, черные брюки и черные туфли. Он фанат Болливуда, и каждую неделю обязательно просматривает в домашнем кинотеатре не менее трех фильмов. А еще Мукеш — большой поклонник крикета. Он купил профессиональную команду Mumbai Indians и крайне редко пропускает ее домашние игры.
У самого богатого человека Индии отменный аппетит, но в еде он не привередлив и не отказывается даже от еды с уличных лотков.