Инвестиции в экономику Москвы увеличились более чем на 20% в первом полугодии 2021 года - заммэра Ефимов

Инвестиции в основной капитал Москвы за шесть месяцев 2021 года увеличились почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Во втором квартале этого года инвестиции в столице увеличились на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 852,9 млрд рублей. А за полгода объем частных вложений в основной капитал в Москве достиг 1,4 трлн рублей, что превышает прошлогодние показатели на 20,9%. В городе созданы оптимальные условия для развития бизнеса, и, несмотря на пандемию и ее последствия, московские компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие столицы», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

«Доля внебюджетных инвестиций в Москве по итогам первого полугодия 2021 года составила 77%. Больше всего средств компании вкладывали в машины и оборудование: на этот сегмент пришлось 39,4% всего объема инвестиций. На возведение объектов недвижимости и благоустройство земель пришлось 30,9% вложений, на создание объектов интеллектуальной собственности – 14,2%, на строительство жилья – 13,4%», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021–2023 гг. составляет 1,9 трлн рублей. Эти бюджетные средства город направляет на приоритетные проекты в транспорте, соцсфере, благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, приходится более 3 рублей частных инвестиций.

Инвесторам предлагают различные меры поддержки. Промышленные компании могут получить специальные статусы и снизить налоговую нагрузку – такими льготами сегодня пользуются уже 126 компаний. Средства, которые предприятия экономят за счет преференций, они вкладывают в развитие производства, увеличение объема поставок, выход на новые рынки. Так, объем инвестиций компаний со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента за последние пять лет составили порядка 98 млрд рублей. Промышленные компании могут также оформить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева отметила, что разработка новых мер поддержки в Москве ведется постоянно. Например, в прошлом году в столице начала действовать программа стимулирования создания мест приложения труда: девелоперы теперь могут получить льготы, если одновременно с жильем строят за пределами ТТК коммерческие и социальные объекты. В МОС уже заключили шесть соглашений, четыре из них – в этом году. В эти шесть проектов инвесторы вложат в совокупности 27,6 млрд рублей.