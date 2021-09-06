Из-за переворота в Гвинее подорожал алюминий

Стоимость алюминия на Лондонской бирже достигла десятилетнего максимума, подорожав до 2756 долларов США за тонну. В пятницу перед закрытием биржевых торгов стоимость алюминия достигла 2732 долларов за тонну.

Рост стоимость алюминия произошел на фоне госпереворота в Гвинее – одного из ведущих мировых поставщиков бокситов (сырья для производства алюминия).

За последний год стоимость металла поднялась на 57,56%.

5 сентября «Эксперт» сообщал, что лидер гвинейских мятежников полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства и об аресте президента страны Альфа Конде. Об этом сообщил ивуарийский портал Infodrom со ссылкой на выступление полковника. Кроме того, в стране закрыты воздушные и сухопутные границы и отменена действующая конституция.

«Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжелой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи», — заявил Думбуя.

Он также сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию, целью которого является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Думбуя распорядился закрыть внешние границы страны и призвал военнослужащих оставаться в казармах.